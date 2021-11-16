В Ростовской области завели уголовное дело на 17-летнего водителя, который насмерть сбил 15-летнего подростка

Так выглядела машина, сбившая мальчика, после ДТП. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах Ростовской области полиция возбудила уголовное дело в отношении 17-летнего водителя, сбившего 15-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте. Резонансное дело взяли под контроль в Следственном комитете региона.

СКОРАЯ КОНСТАТИРОВАЛА СМЕРТЬ

Все случилось в понедельник, 15 ноября. Ранним вечером, примерно в половине шестого, по улице Заводской промчалась, обгоняя другие машины, «Лада Приора». Вдруг поток машин замелдился. По видео с регистратора, которое опубликовали в одном из городских пабликов, стало понятно: человека сбили.

Это был 15-летний подросток, который в тот злополучный час просто вышел вынести мусор. Он лежал и не подавал признаков жизни. Прибывшие медики констатируют, что удар был такой силы, что мальчик скончался на месте происшествия.

Погибший мальчик учился в девятом классе. Фото: соцсети

ГОТОВИЛСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

Как выяснили в «КП — Ростов-на-Дону», погибший учился в девятом классе одной из городских школ.

Как рассказал директор учебного учреждения, он был веселым и жизнерадостным, любознательным мальчиком. Друзья вспоминают его доброту: «И мухи не обидит».

Парень готовился к выпускным экзаменам — выбрал географию и информатику.

Теперь же школа помогает родителям с бюрократическими вопросами и организацией похорон.

СЛЕДКОМ ВЗЯЛ ПОД КОНТРОЛЬ

Что касается 17-летнего парня, который по возрасту еще не имея прав на управление автомобилем, почему-то оказался за рулем, правоохранительные органы разбираются в этом вопросе.

В полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 уголовного кодекса за нарушение ПДД, которое привело к смерти человека.

На несовершеннолетнего водителя завели уголовное дело. Фото: соцсети

Учитывая, что и водитель, и погибший — несовершеннолетние, в донском Следкоме перед прокуратурой инициировал вопрос о передаче уголовного дела из полиции в органы Следственного комитета России для дальнейшего расследования резонансного дела.

Сейчас расследование поручено следственному отделу в Шахтах.

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