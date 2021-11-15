В сети появилось видео с места аварии с двумя несовершеннолетними в Ростовской области

В Ростовской области произошла смертельная авария. Фото: ГИБДД по РО

В сети появилось видео с места аварии, произошедшей вечером 15 ноября в Шахтах, в которой погиб 15-летний подросток. Напомним, по предварительным данным УГИБДД, 17-летний подросток, сидевший за рулем автомобиля Lada Priora, который он позаимствовал у родителей, сбил еще одного подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

На кадрах видеозаписи видно, что автомобиль, похоже, ехал на довольно высокой скорости, так как вся правая передняя часть машины была сильно повреждена. У авто помялся капот, заметны сильные повреждения на бампере, слетел номер, почти пополам сложилось правое крыло и вылетела фара. Предположительно, погибший мог удариться о лобовое стекло сбившей его машины, так как левая его часть была почти вдребезги.

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