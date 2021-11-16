Что известно о 17-летнем водителе и погибшем в ДТП в Шахтах 15-летнем школьнике: один сел за руль без прав, а второй вышел помочь родителям

Смертельная авария произошла ранним вечером, но на улице уже стемнело

Ростовскую область потрясла страшная новость. В понедельник, 15 ноября, ранним вечером, около половины пятого, на дороге насмерть сбили 15-летнего подростка. В соцсетях сразу стали писать, что за рулем «Лады Приоры», от удара с которой мальчик скончался на месте, был 17-летний парень без прав. Такой же версии, по предварительным данным, придерживаются и в правоохранительных органах. Журналист «КП — Ростов-на-Дону» поговорил с директором школы, где учился погибший.

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ

Как рассказал руководитель, мальчика воспитывали мама и папа, он был старшим братом в семье — младший ребенок ходит в детсад. Ранним вечером он ненадолго отлучился за двор.

- Шоковая ситуация... Времени-то всего полшестого было! Как говорят родители, он просто вышел вынести мусор, - поражен директор.

Школа постоянно на связи с родителями, в чей дом пришло страшное горе. Сотрудники как могут стараются помочь убитой горем семье с организационными вопросами.

В школе рассказали, что погибший мальчик был жизнерадостным и любознательным. Фото: соцсети

- Сейчас люди занимаются документами — в морг ездили, на кладбище уже определено место, - рассказал директор.

Уроки в школе, конечно, идут по расписанию, но дети и учителя до сих пор не могут прийти в себя. Ни о кого пока не укладывается в голове: вчера был мальчик, сидел за партой, общался, смеялся, а сегодня его место пустует.

- Это ужасная потеря для нашей школы. Алексей (имя изменено — прим.ред.) учился у нас в девятом классе. Веселый, жизнерадостный, любознательный парень, фантазер. Уже начали готовиться к экзаменам, что сдавать в конце девятого класса. Из дополнительных он выбрал географию и информатику.

А еще, судя по страничке в соцсети, которую вел мальчик, он любил кататься на велосипеде.

- Хороший мальчик был. Мухи не обидел, - говорят друзья детства.

- Он был смешной и добрый, - поддержали ребята из школы.

И ПРАВ-ТО ЕЩЕ НЕ БЫЛО

А что известно о том, кто был за рулем? По предварительным данным ГИБДД, это был 17-летний парень, у которого по возрасту прав на управление транспортным средством быть не может. Тем не менее, ключ от автомобиля он каким-то образом раздобыл у родителей.

После аварии на странице в соцсети у 17-летнего парня были фото с машиной, к утру страница уже была чистой. Фото: соцсети

На видео с регистратора, которое появилось в группе «Подслушано Шахты», снятое, вероятно в момент аварии видно, как по улице в районе, который местные называют Машзавод, по левой полосе мчится машина, обгоняя другие автомобили. В какой-то момент дорога оказывается в осколках бампера, а чуть поодаль, на обочине, видно человека без движения. Регистратор фиксирует, как к сбитому подростку кто-то подходит, смотрит и убегает.

Сама машина, снятая на фото и видео сотрудниками ГИБДД, получила сильные повреждения. Похоже, что ребенок по инерции ударился о лобовое стекло с правой стороны — оно все в трещинах, помято левой крыло, поврежден передний бампер и погнулся номер.

В городе поговаривают, что несовершеннолетнего водителя за рулем авто видели не в первый раз, и что в авариях он уже бывал...

Сейчас правоохранительные органы собирают всю информацию по факту случившегося.

В тот же вечер в областной прокуратуре организовали проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения, в ходе которой дадут оценку действиям родителей несовершеннолетнего водителя.

Каким образом несовершеннолетний оказался за рулем, выясняют правоохранительные органы. Фото: соцсети

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