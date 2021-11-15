В ГИБДД прокомментировали аварию с гибелью 15-летнего подростка в Шахтах

В Ростовской области смертельная авария унесла жизнь подростка. Фото: ГИБДД по РО

В Управлении ГИБДД по Ростовской области прокомментировали смертельную аварию в Шахтах, где погиб 15-летний подросток, когда переходил дорогу. Не только весь город - всю область повергла в шок новость, что за рулем машины, которая столкнулась с ребенком тоже был несовершеннолетний.

С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, около половины шестого вечера. По предварительным данным, 17-летний подросток взял у родителей машину марки Lada Priora и отправился на ней кататься по городу, не имея водительских прав. Но на улице Заводской не успел затормозить перед переходившим дорогу в неположенном месте 15-летним пешеходом. Стоит отметить, мальчик был в зоне видимости для водителя, но, вероятно, быстро сбавить довольно-таки высокую скорость не удалось.

В результате этого машина сбила школьника. С такой силой, что от удара тот сильно повредил переднюю часть машины и рухнул на лобовое стекло. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе Управлении ГИБДД по Ростовской области.

На месте аварии работают следователи.

ИНСПЕКТОРЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ В регионе это уже пятое громкое ДТП с начала года с подростками за рулем и четвертое со смертельным исходом.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает родителей ежедневно проводить беседы о безопасном участии в дорожном движении со своими детьми. Не оставлять ключи от транспортных средств в свободном доступе.

- Бесконтрольное поведение детей приводит к трагедиям на дороге, - напомнили в ведомстве.

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В сети появилось видео с места аварии с двумя несовершеннолетними в Ростовской области.

Правая передняя часть машины получила сильные механические повреждения.