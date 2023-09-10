В Таганроге фестивалем «На родине А.П. Чехова» открылся 197 театральный сезон

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

В Таганроге субботу, 9 сентября, открылся 197 театральный сезон. Дата совпала с открытием традиционного Международного фестиваля «На родине А.П. Чехова», который проводится в приморском городе с 1980 года. Также в эти выходные Таганрог отмечает День города. Об этом в своих соцсетях рассказал глава администрации Андрей Фатеев.

- Открытие 197 театрального сезона — важное событие в культурной жизни города. В репертуаре театра, особенно в последние несколько лет, появляются спектакли яркие, неоднозначные, с индивидуальным режиссерским решением, - заметил глава.

Так, сегодня жители и гости города смогут увидеть один из таких спектаклей— «Макбет.net». А маленьких зрителей в сентябре ждет премьера спектакля «Три Ивана».

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