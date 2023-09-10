Терминалы для проверки оплаты проезда появились в трамваях Таганрога

Теперь контролер сможет проверить, оплатил ли пассажир проезд безналичным способом. Фото: телеграм-канал "Таганрогский трамвай"

Терминалы белого цвета для проверки безналичной оплаты проезда появились в трамваях Таганрога. Об этом в соцсетях сообщает проект «Таганрогский трамвай».

- В трамваях появились терминалы белого цвета для проверки проезда. Контролеры могут выборочно осуществлять проверку оплаты банковской, транспортной картой или смартфоном, попросив вас приложить карту к этому аппарату, - объясняют в сообщении. - Техника сразу определяет, была ли выполнена оплата, поэтому лучше платить сразу при посадке в вагон.

Также подчеркивается, что эти терминалы предназначены только для проверки и деньги не списывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гимн таганрогскому трамваю исполнили артисты Александр и Валерий Пономаренко

Сюжет видеоролика связан с путешествием по приморскому городу (подробнее)