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НовостиОбщество10 сентября 2023 8:50

Терминалы для проверки оплаты проезда появились в трамваях Таганрога

В трамваях Таганрога контролеры смогут проверить оплачен ли проезд картой или смартфоном
Татьяна ТИХОНОВА
Теперь контролер сможет проверить, оплатил ли пассажир проезд безналичным способом. Фото: телеграм-канал "Таганрогский трамвай"

Теперь контролер сможет проверить, оплатил ли пассажир проезд безналичным способом. Фото: телеграм-канал "Таганрогский трамвай"

Терминалы белого цвета для проверки безналичной оплаты проезда появились в трамваях Таганрога. Об этом в соцсетях сообщает проект «Таганрогский трамвай».

- В трамваях появились терминалы белого цвета для проверки проезда. Контролеры могут выборочно осуществлять проверку оплаты банковской, транспортной картой или смартфоном, попросив вас приложить карту к этому аппарату, - объясняют в сообщении. - Техника сразу определяет, была ли выполнена оплата, поэтому лучше платить сразу при посадке в вагон.

Также подчеркивается, что эти терминалы предназначены только для проверки и деньги не списывают.

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