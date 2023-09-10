Власти Ростовской области утвердили стоимость проезда по платным дорогам

В Ростовской области помимо федеральных платных автодорог могут появиться и региональные, и муниципальные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Василий Голубев подписал документ, устанавливающий предельную стоимость проезда по платным дорогам регионального и муниципального значения. Кроме того, в этот перечень войдут участки, которые построят или реконструируют в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщается на портале правовой информации региона.

На данный момент в регионе пока нет таких платных дорог, но, исходя из данных в опубликованном документе, стоимость проезда будет варьироваться от габаритов транспортного средства, и есть ли на пути дорогостоящие искусственные сооружения, такие как мосты, туннели и так далее.

Так, максимум за проезд мотоцикла, легковушки или небольшого фургона и других автомобилей с прицепом и без — до 17 рублей за километр. Если на пути попадется платный мост, то до 85 рублей за километр. Крупные автобусы отдадут по 67 и 335 рублей за километр, а фуры от 45 до 95 за простую дорогу и от 225 до 475 за путь с искусственными сооружениями — все зависит от количества осей у автомобиля.

Уточняется, что цены будут ежегодно индексироваться.

Напомним, в Ростовской области есть платные федеральные дороги — участки М-4 «Дон» и «Таврида-2». А участок Западной хорды станет первой платной дорогой Ростова.

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