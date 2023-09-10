Спикер донского Заксобрания проголосовал на выборах и обратился к избирателям

10 сентября на своем избирательном участке в поселке Рассвет Аксайского района проголосовал спикер донского парламента Александр Ищенко. Фото: страница ЗС РО "ВКонтакте"

Председатель Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва Александр Ищенко проголосовал на выборах депутатов донского парламента в воскресенье, 10 сентября. Также Александр Валентинович обратился к избирателям региона.

- Очень важно, чтобы выбор жителей Ростовской области был сегодня осознанным, с пониманием важности будущего развития региона, - подчеркнул действующий спикер донского парламента. - Выборы сегодняшнего дня – это подтверждение единения жителей России, и Ростовской области перед лицом внешнего давления и вызовов. Очень важно, чтобы мы были сегодня вместе.

Председатель Заксобрания выразил уверенность, что работа депутатов регионального парламента седьмого созыва будет направлена на решение вопросов в социальной сфере, поддержку сферы образования и молодого поколения.

Напомним, в Ростовской области проходит единый день голосования — заключительный из трех дней выборов. Дончане выбирают 60 депутатов в Законодательное собрание региона. До 20.00 по всей области открыты 2554 избирательных участка.

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