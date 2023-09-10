Ростов стал самым дорогим городом-миллионником для жизни после Москвы

Вторым по дороговизне жизни после Москвы городом-миллионником по ощущениям его собственных жителей стал Ростов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рейтинге самых дорогих для жизни мегаполисов в России Ростов оказался на втором месте после Москвы. Такие данные приводит портал SuperJob после опроса десяти тысяч экономически активных жителей городов-миллионников.

53% опрошенных в Москве назвали столицу дорогим городом. Каждый второй респондент из Ростова считает также о донской столице, такого же мнения о своих городах по 49% жителей Краснодара и Уфы. А в Питере на дороговизну жалуются 46% жителей, в Нижнем Новгороде — 44, а в Омске и того меньше — 35%.

Самым дорогим пунктом расходов опрошенные назвали покупку недвижимости. Следом идут цены на продукты питания, затем цены на ЖКУ.

Причем число недовольных дороговизной жизни в Ростове, а также в Нижнем Новгороде, Самаре и Перми выросло на 2-3 процента за последний год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Квартира для миллионера: Почем квадратные метры в Ростове

Изучили ТОП-7 самых небюджетных квадратных метров для ооочень состоятельных покупателей (подробнее)