Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2021 13:20

Квартира для миллионера: Почем квадратные метры в Ростове

Изучили ТОП-7 самых небюджетных квадратных метров для ооочень состоятельных покупателей
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Такие квартиры находятся преимущественно в высотках

Такие квартиры находятся преимущественно в высотках

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недвижимость в Ростове — недешевое удовольствие. И если кто-то полжизни отдает ипотеку за двушку на Западном, то есть единицы, которые могут приобрести жилье сразу, причем в центре и самый роскошный вариант. Не будем рассуждать о гипотетическом потолке цен. «КП — Ростов-на-Дону» подготовил подборку самых дорогих квартир, которые продаются в донской столице. Все их можно встретить на бесплатных досках объявлений.

ВЫСОКО СИЖУ — ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

Лидером сегодняшнего рейтинга становятся 5-комнатные апартаменты на самом верхнем этаже 21-этажного дома на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Горького. Из панорамных окон в пяти комнатах открывается вид на весь центр города.

В квартире на 500 квадратов - четыре спальни и 3 ванные комнаты. Огромная кухня на 30 квадратных метров площадью даже больше некоторых студий, что сейчас продаются в новостройках. Судя по фотографиям, представленным на сайте, квартира двухуровневая.

Покупателю достанется дизайнерский ремонт, мебель, бытовая техника, кондиционер. Прилагаются и остальные преимущества элитного жилья — консьерж, закрытая территория, подземная парковка.

Стоит такое удовольствие ни много ни мало — 66 миллионов рублей.

За красивый вид из окна на центр Ростова некоторые покупатели готовы отдавать баснословные суммы

За красивый вид из окна на центр Ростова некоторые покупатели готовы отдавать баснословные суммы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

БУДЕТ, НО НЕ СРАЗУ

«Серебро» нашего рейтинга взяла квартира, которой пока еще и нет. Состоятельный владелец сможет въехать в нее не раньше конца 2022 года за 60,4 миллиона. Это квартира со свободной планировкой площадью 755 квадратных метров на первом этаже строящейся в районе Нахичевань 25-этажки с видом на Дон. 80 тысяч рублей за квадрат, получается.

Застройщик привлекает покупателя не только красивым видом на реку, но и возможностью за 10 минут добраться до центра города. Спортивную форму жильцы элитного ЖК смогут поддерживать, не выходя за территорию: в распоряжении три футбольных поля и свои спортплощадки. Дошколят ждет детский сад прямо во дворе жилого комплекса. Здесь же будет свой торгово-развлекательный комплекс. Во дворе предусмотрены беседки и зоны барбекю.

Даже холл выполнен из натурального камня по авторскому дизайн-проекту. А к соседям на 25-й этаж можно будет добраться на бесшумных скоростных лифтах.

Квартиры-рекордсмены нашлись не только в центре города, но и в Ворошиловском, и в Пролетарском районах

Квартиры-рекордсмены нашлись не только в центре города, но и в Ворошиловском, и в Пролетарском районах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Третье место разделили две квартиры в центре города — обе по 50 миллионов.

Первая — это трешка в девятиэтажном доме на Пушкинской - между Чехова и Университетским переулком, его сдали в эксплуатацию 9 лет назад. Продавец указывает, что дом - класса de luxe. В квартире уже сделан дизайнерский ремонт: материалы исключительно натуральные и дорогостоящие.

На 133 квадратных метрах (почти 376 тысяч за квадратный метр получается!) помимо жилых комнат разместились два санузла, две большие гардеробные для модниц, кухня плавно переходит в гостиную-библиотеку. Территория ожидаемо огорожена и охраняется, есть своя парковка.

Вторая — на улице Суворова, недалеко от Журавлева, тоже трехкомнатная, только площадь побольше — 178 квадратных метров. В распоряжение новым хозяевам попадет квартира с тремя спальнями, одним санузлом и одним машиноместом на подземной парковке. Дизайнерский ремонт с мебелью в барочном стиле позволит владельцам почувствовать себя французской знатью позапрошлого века. Любоваться городом покупатели будут через панорамные окна. Элитное жилье располагается на 15-м этаже 23-этажного дома.

Самую дорогую квартиру в Ростове легко найти на бесплатных досках объявлений в Интернете

Самую дорогую квартиру в Ростове легко найти на бесплатных досках объявлений в Интернете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖДАТЬ ИЛИ СРАЗУ

Четвертую позицию по цене 45 с «копейками» миллионов разделили несколько объектов.

Это квартира со свободной планировкой на 506 квадратных метров в строящемся на улице Ларина жилом комплексе. Этаж предлагается первый из 24. Сдача дома - в конце текущего года. В описании продавец предлагает этот вариант для молодой семьи. Конечно, которая готова выложить 90 тысяч за каждый квадратный метр.

Еще одна квартира — снова Нахичевань, только площадь 565 квадратов. Этаж также предлагается первый из 25-ти.

Если уж въехать невтерпеж, то за те же деньги можно купить готовую квартиру у самого Дона, в уже сданном ЖК бизнес-класса на улице Береговой - между Братским и Халтуринским переулком. Здесь квадратный метр обойдется в 140 тысяч рублей.

6 комнат - 322 квадрата на 29-м этаже 32-этажного дома, кстати, это самое высокое здание в городе. Вид на Дон продает сам за себя, но агенты напоминают потенциальным покупателям о собственном участке набережной, закрытой детской площадке, торговом центре прямо в доме, скоростных лифтах, двухуровневом паркинге, закрытой территории с консьержами и 60 камерами наблюдения. Какой именно будет квартира, решит уже сам покупатель — предлагается стройвариант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самая дорогая квартира в Ростове выставлена на продажу за 63 миллиона рублей

В стоимость также входят два парковочных места (подробнее)

Квартира за 90 млн рублей в Ростове-на-Дону вошла в ТОП-10 самого дорогого жилья на вторичном рынке в России

Донская столица занимает 8 место десятке регионов и крупных городов по стоимости квартир (подробнее)

Пушкинский шик, лифт на кухню и бассейн на крыше

Мы узнали, чем оборудованы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ