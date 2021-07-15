Квартира для миллионера: Почем квадратные метры в Ростове

Такие квартиры находятся преимущественно в высотках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недвижимость в Ростове — недешевое удовольствие. И если кто-то полжизни отдает ипотеку за двушку на Западном, то есть единицы, которые могут приобрести жилье сразу, причем в центре и самый роскошный вариант. Не будем рассуждать о гипотетическом потолке цен. «КП — Ростов-на-Дону» подготовил подборку самых дорогих квартир, которые продаются в донской столице. Все их можно встретить на бесплатных досках объявлений.

ВЫСОКО СИЖУ — ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

Лидером сегодняшнего рейтинга становятся 5-комнатные апартаменты на самом верхнем этаже 21-этажного дома на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Горького. Из панорамных окон в пяти комнатах открывается вид на весь центр города.

В квартире на 500 квадратов - четыре спальни и 3 ванные комнаты. Огромная кухня на 30 квадратных метров площадью даже больше некоторых студий, что сейчас продаются в новостройках. Судя по фотографиям, представленным на сайте, квартира двухуровневая.

Покупателю достанется дизайнерский ремонт, мебель, бытовая техника, кондиционер. Прилагаются и остальные преимущества элитного жилья — консьерж, закрытая территория, подземная парковка.

Стоит такое удовольствие ни много ни мало — 66 миллионов рублей.

За красивый вид из окна на центр Ростова некоторые покупатели готовы отдавать баснословные суммы Фото: Михаил ФРОЛОВ

БУДЕТ, НО НЕ СРАЗУ

«Серебро» нашего рейтинга взяла квартира, которой пока еще и нет. Состоятельный владелец сможет въехать в нее не раньше конца 2022 года за 60,4 миллиона. Это квартира со свободной планировкой площадью 755 квадратных метров на первом этаже строящейся в районе Нахичевань 25-этажки с видом на Дон. 80 тысяч рублей за квадрат, получается.

Застройщик привлекает покупателя не только красивым видом на реку, но и возможностью за 10 минут добраться до центра города. Спортивную форму жильцы элитного ЖК смогут поддерживать, не выходя за территорию: в распоряжении три футбольных поля и свои спортплощадки. Дошколят ждет детский сад прямо во дворе жилого комплекса. Здесь же будет свой торгово-развлекательный комплекс. Во дворе предусмотрены беседки и зоны барбекю.

Даже холл выполнен из натурального камня по авторскому дизайн-проекту. А к соседям на 25-й этаж можно будет добраться на бесшумных скоростных лифтах.

Квартиры-рекордсмены нашлись не только в центре города, но и в Ворошиловском, и в Пролетарском районах Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Третье место разделили две квартиры в центре города — обе по 50 миллионов.

Первая — это трешка в девятиэтажном доме на Пушкинской - между Чехова и Университетским переулком, его сдали в эксплуатацию 9 лет назад. Продавец указывает, что дом - класса de luxe. В квартире уже сделан дизайнерский ремонт: материалы исключительно натуральные и дорогостоящие.

На 133 квадратных метрах (почти 376 тысяч за квадратный метр получается!) помимо жилых комнат разместились два санузла, две большие гардеробные для модниц, кухня плавно переходит в гостиную-библиотеку. Территория ожидаемо огорожена и охраняется, есть своя парковка.

Вторая — на улице Суворова, недалеко от Журавлева, тоже трехкомнатная, только площадь побольше — 178 квадратных метров. В распоряжение новым хозяевам попадет квартира с тремя спальнями, одним санузлом и одним машиноместом на подземной парковке. Дизайнерский ремонт с мебелью в барочном стиле позволит владельцам почувствовать себя французской знатью позапрошлого века. Любоваться городом покупатели будут через панорамные окна. Элитное жилье располагается на 15-м этаже 23-этажного дома.

Самую дорогую квартиру в Ростове легко найти на бесплатных досках объявлений в Интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖДАТЬ ИЛИ СРАЗУ

Четвертую позицию по цене 45 с «копейками» миллионов разделили несколько объектов.

Это квартира со свободной планировкой на 506 квадратных метров в строящемся на улице Ларина жилом комплексе. Этаж предлагается первый из 24. Сдача дома - в конце текущего года. В описании продавец предлагает этот вариант для молодой семьи. Конечно, которая готова выложить 90 тысяч за каждый квадратный метр.

Еще одна квартира — снова Нахичевань, только площадь 565 квадратов. Этаж также предлагается первый из 25-ти.

Если уж въехать невтерпеж, то за те же деньги можно купить готовую квартиру у самого Дона, в уже сданном ЖК бизнес-класса на улице Береговой - между Братским и Халтуринским переулком. Здесь квадратный метр обойдется в 140 тысяч рублей.

6 комнат - 322 квадрата на 29-м этаже 32-этажного дома, кстати, это самое высокое здание в городе. Вид на Дон продает сам за себя, но агенты напоминают потенциальным покупателям о собственном участке набережной, закрытой детской площадке, торговом центре прямо в доме, скоростных лифтах, двухуровневом паркинге, закрытой территории с консьержами и 60 камерами наблюдения. Какой именно будет квартира, решит уже сам покупатель — предлагается стройвариант.

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