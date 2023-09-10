В Ростовской области неделю не будет теле- и радиосигнала

Целую неделю в ряде поселений региона будут перебои с теле- и радиосигналом. Фото: Татьяна ТИХОНОВА

Зрителей ТВ и слушателей радио в Ростовской области предупредили о перебоях с телевещанием с 11 по 17 сентября. Это будут кратковременные отключения телерадиосигнала, информирует региональный сайт Российской телевизионной радиовещательной сети — РТРС.

11 сентября, с 11.00 до 17.00, перебои возможны в селе Ремонтном;

12 сентября, с 11.00 до 17.00, в хуторе Земцов Боковского района и селе Валуевка Ремонтненского района;

13 сентября, с 11.00 до 17.00, в слободе Поповка Кашарского района и селе Федосеевка Заветинского района;

14 сентября, с 10.00 до 16.00 в слободе Алексеево-Тузловка Родионово-Несветайского района, а 11.00 до 17.00 в станице Селивановская Милютинского района и хуторе Фомин Заветинского района;

15 сентября, в промежутке с 11.00 до 17.00, но не более часа перебои с сигналом ожидаются в селе Первомайском Кашарского района.

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