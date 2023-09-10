В Ростове в аварии на Шеболдаева погиб пассажир иномарки

В машине находились два пенсионера и 33-летний мужчина, который от полученных травм скончался в больнице.

В воскресенье, 10 сентября, в Ростове-на-Дону на улице Шеболдаева произошло смертельное ДТП. Погиб 33-летний мужчина. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 12.45 66-летний водитель за рулем Chevrolet Lacetti, двигаясь по улице Шеболдаева со стороны улицы Вавилова в направлении проспекта Ленина, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору освещения, - прокомментировали в Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП пострадали пассажиры, находившиеся в автомобиле. Это 33-летний мужчина и 68-летняя женщина. Оба были доставлены в больницу, но мужчина, несмотря на все усилия медиков, скончался.

- Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в ГИБДД.

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