Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 19:44

В Ростовской области начался подсчет голосов на выборах депутатов Заксобрания

10 сентября завершились выборы депутатов Заксобрания Ростовской области
Татьяна ТИХОНОВА
На избирательных участках начался подсчет голосов.

На избирательных участках начался подсчет голосов.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области подошли к концу выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области. В 20.00 закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов, сообщили в избирательной комиссии региона.

За два часа до закрытия избирательных участков, в 18.00, донской избирком опубликовал промежуточную явку избирателей — 39,5 процента. Напомним, к концу второго дня трехдневки голосования количество посетивших участки избирателей составило 29,6 процента. А общее число проголосовавших мы узнаем после объявления предварительных итогов.

Напомним, жители Дона выбирали 60 депутатов Законодательного собрания региона. 20 по партийным спискам, а 40 — по ондомандатным округам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждут самую высокую явку: единый день голосования за депутатов Законодательно Собрания Ростовской области 10 сентября 2023

Последний день выборов депутатов Законодательного собрания проходит в Ростовской области (подробнее)