В Ростовской области начался подсчет голосов на выборах депутатов Заксобрания

На избирательных участках начался подсчет голосов. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области подошли к концу выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области. В 20.00 закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов, сообщили в избирательной комиссии региона.

За два часа до закрытия избирательных участков, в 18.00, донской избирком опубликовал промежуточную явку избирателей — 39,5 процента. Напомним, к концу второго дня трехдневки голосования количество посетивших участки избирателей составило 29,6 процента. А общее число проголосовавших мы узнаем после объявления предварительных итогов.

Напомним, жители Дона выбирали 60 депутатов Законодательного собрания региона. 20 по партийным спискам, а 40 — по ондомандатным округам.

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