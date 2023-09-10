Депутаты «Единой России» набирают 62% на выборах в Заксобрание Ростовской области

После обработки 0,67% бюллетеней "Единая Россия" лидирует с 62,77% голосов. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области на выборах в депутаты Законодательного собрания с 62,77% голосов лидируют представители «Единой России». Таковы результаты предварительного подсчета голосов, сообщается на сайте ЦИК России после обработки первых 0,67 процента бюллетеней.

На второй позиции, по предварительным данным, идет партия КПРФ с 11,73 процента голосов, за ней ЛДПР, у которой 8,07, следом - «Новые люди», у которых 6,14%, затем «Справедливая Россия — За правду» и их 5,37%, у «Коммунистов России» - 4,03 процента голосов.

Напомним, в Ростовской области три дня, с 8 по 10 сентября, выбирали депутатов областного парламента. Из 484 кандидатов избирателям предстояло выбрать 60 депутатов — 20 по партийным спискам и 40 по ондомандатным округам.

ЦИК России передал в регион более трех миллионов бюллетеней, из которых 70 тысяч — для молодых людей, голосующих впервые. Но, по данным донского избиркома на 18.00 10 сентября, проголосовали 39,5% избирателей. Все три дня выборов по области работали 2554 избирательных участка.

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