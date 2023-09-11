В Ростове волонтеры ищут близких 72-летней женщины с потерей памяти. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове разыскивают родственников пенсионерки с потерей памяти. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Согласно опубликованной информации, 72-летняя Валентина Корянова попала в больницу 8 сентября. Бабушка не помнит откуда она и где ее родственники. Единственное, что помнит пенсионерка - это свой возраст и имя. Сейчас женщина по-прежнему находится в медучреждении.

Рост пенсионерки - около 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Валентина была одета в черно-сине-зеленую кофту, зеленый халат в мелкий разноцветный цветок и белые тапочки.

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