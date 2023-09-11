Голосование длилось с 8 по 10 сентября Фото: Дмитрий Кутепов

На выборах в парламент Калмыкии побеждает партия Единая Россия. Соответствующие данные опубликовали на сайте ЦИК России.

После подсчёта голосов и обработки 100% бюллетеней партия «Единая Россия» набрала 64,18%. Отметим, что партия КПРФ собрала 13,33% голосов избирателей, «Новые люди» – 8,36%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 5,23%. А партия ЛДПР получила 3,62% голосов избирателей, ещё 1,56% у РПСС, а Партия роста – 0,77%.

Напомним, что голосование длилось с 8 по 10 сентября.

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