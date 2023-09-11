Под Ростовом пассажирский поезд протаранил легковушку

В результате аварии, мужчина скончался по дороге в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Под Ростовом в аварии с пассажирским поездом погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла вечером 10 сентября на железнодорожном переезде «Ростов-Таганрог».

По предварительной информации, 47-летний водитель «Опель Астра» двигался в районе села Приморка Неклиновского района. Мужчина решил не обращать внимания на запрещающий сигнал железнодорожного светофора и продолжить движение. Когда иномарка выехала на ж/д пути, то ее сбил пассажирский поезд «Ростов - п. Авило - Успенка». От сильного удара автомобиль смяло, как бумажный лист.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Опель Астра», скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе.

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