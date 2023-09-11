В Ростове 11 сентября будет солнечно и тепло

Ростовчан порадует теплая и солнечная погода Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с солнечной и теплой погоды. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В понедельник, 11 сентября, в Ростове целый день будет солнечно. Утром столбики термометров покажут +12…+17 градусов. В дневное время будет тепло до +21 градуса. К вечеру температура воздуха опустится до +16 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 5-6 метров в секунду.

Отметим, что рабочая неделя в Ростове в целом ожидается солнечной и теплой. Столбики термометров достигнут +23 градусов. Только под конец рабочей недели синоптики прогнозируют небольшой дождь.

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