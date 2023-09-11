В школе в Ростовской области подросток ранил четверых человек

Ранения получили четверо взрослых, дети не пострадали. Фото: Дмитрий Кутепов

В понедельник, 11 сентября, в 7.50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района подросток ранил ножом троих взрослых людей, сообщил о происшествии губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Известно, что нападавшим был 15-летний ученик девятого класса. При попытке зайти в школу он ранил четверых взрослых человек — троих сотрудников школы и родственника одного ученика.

Все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести, медики им оказвыают помощь.

К счастью, никто из детей не пострадал.

Парня сразу же задержали очевидцы.

— Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием

Сейчас на месте работают правоохранители.

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