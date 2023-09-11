Партия «Единая Россия» выиграла выборы в парламент Ростовской области

Выборы депутатов донского парламента проводили в течение трех дней. Фото: сайт ЦИК России

В Ростовской области партия «Единая Россия» победила на выборах депутатов Законодательного собрания региона. Предварительные данные по итогам обработки 100 % голосов опубликовали на сайте ЦИК России.

«Единая Россия» набрала 925 846 или 68,28 % голосов. На втором месте - КПРФ с результатом в 155 523 или 11,47 % голосов.

Остальные результаты распределились следующим образом: ЛДПР - 6,92 %, «Справедливая Россия - За правду» - 4, 81 %, «Новые люди» - 3,79 %, «Коммунисты России» - 3,27 %.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области VII созыва проводили в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

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