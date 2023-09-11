В Ростове-на-Дону иномарка врезалась в столб, погиб один из пассажиров

Автомобиль Chevrolet Lacetti врезался в опору городского освещения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону иномарка Chevrolet Lacetti врезалась в столб, погиб один из пассажиров. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, 66-летний мужчина за рулем Chevrolet Lacetti, двигаясь по Шеболдаева в сторону проспекта Ленина, не справился с управлением и наехал на опору городского освещения.

- В результате пострадали женщина 68 лет и 33-летний мужчина. Пассажир 1990 года рождения скончался в медицинском учреждении. Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители просят водителей быть предельно осторожными на дорогах. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.

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