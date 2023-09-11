В Ростовской области планируют открыть еще один сосудистый центр

Губернатор Василий Голубев выделил БСМП Шахт более 16 млн рублей. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области на базе шахтинской БСМП имени Ленина собираются открыть новый сосудистый центр. Он должен заработать уже в конце 2023 года, сообщают донские власти.

- Медицинском учреждении также установят системы ангиографической и магнитно-резонансной томографии. Ранее на ремонт травматологического отделения БСМП губернатор Василий Голубев распорядился выделить более 16 млн рублей, - говорится на сайте донского правительства.

Напомним, в 2022 году открыли два сосудистых центра, в Сальском районе и Каменске-Шахтинском, а в январе 2023 года начало работу первичное сосудистое отделение ЦРБ Аксайского района.

Всего работают: сосудистый центр областной клинической больницы, 10 региональных центров и 9 первичных отделений для больных с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.

Известно, что в 2022 году в сосудистых центрах Дона прошли лечение более 33 тысяч человек, за 7 месяцев 2023 года - более 20 тысяч человек.

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