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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 8:03

За два дня в Ростовской области трижды тушили горящие бани

Бани выгорели в трех районах Ростовской области в прошедшие пятницу и субботу
Ангелина СКИБА
Причинами пожаров оказалась неисправная электропроводка

Причинами пожаров оказалась неисправная электропроводка

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу и субботу в трех районах Ростовской области трижды тушили возгорания в банях. Об этом утром 11 сентября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

8 сентября в станице Кривянской огнем было охвачено 10 кв. метров кровли бани на территории частного дома. Еще одна постройка около 50 кв. метров выгорела в селе Вареновка вечером 9 сентября. В ту же ночь в Константиновске полыхало 64 кв. метра местной бани.

- Во всех случаях причинами пожаров оказалась неисправная электропроводка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели просят жителей региона соблюдать требования безопасности при обустройстве бань.

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