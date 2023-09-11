За два дня в Ростовской области трижды тушили горящие бани

Причинами пожаров оказалась неисправная электропроводка Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу и субботу в трех районах Ростовской области трижды тушили возгорания в банях. Об этом утром 11 сентября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

8 сентября в станице Кривянской огнем было охвачено 10 кв. метров кровли бани на территории частного дома. Еще одна постройка около 50 кв. метров выгорела в селе Вареновка вечером 9 сентября. В ту же ночь в Константиновске полыхало 64 кв. метра местной бани.

- Во всех случаях причинами пожаров оказалась неисправная электропроводка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели просят жителей региона соблюдать требования безопасности при обустройстве бань.

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