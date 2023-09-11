В Заксобрание Ростовской области от Таганрога прошли несколько депутатов

В ЦИК России подвели предварительные итоги выборов депутатов в Заксобрание Дона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Заксобрание Ростовской области VII созыва от Таганрога по итогам голосования прошли несколько депутатов. Об этом можно судить по предварительным результатам выборов по одномандатному (многомандатному) округу на сайте ЦИК России.

В материалах указано, что на 10 сентября 2023 года по одномандатным округам № 22, 23, 24 и 25 прошли: Татьяна Михеева, Сергей Билан, Валерий Завгородний и Станислав Дегтярев.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия», по предварительным итогам, победила на выборах в Заксобрание области. Всего по региону партию поддержали 925 846 избирателей, это 68,28 % голосов. Напомним, депутаты избирались в донской парламент в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

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