Более 60 % опрошенных жителей Ростова-на-Дону хранят средства в юанях

Юань считают потенциальной «резервной мировой валютой» Фото: Артем КИЛЬКИН

60 % людей с накоплениями, опрошенных в Ростове-на-Дону, предпочли хранить средства в китайских юанях. Об этом со ссылкой на исследование страхового дома «ВСК» сообщает агентство ТАСС.

- В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону доля держателей китайской валюты превышает 60 %, - говорится в публикации.

Некоторые респонденты высказали мнение, что экономика Китая будет расти, а вслед за ней укрепится и денежная единица страны. Также юань считают потенциальной «резервной мировой валютой».

При обработке данных по России выяснили, что иностранные деньги приобретают 61 % мужчин и 46 % женщин. В тройке востребованных - доллар (72 %), евро (46 %) и юань (26%). Доля дирхам ОАЭ, казахстанского тенге и прочих валют в инвестпортфеле россиян не превышает 13 %.

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