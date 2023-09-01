Производитель объяснил ситуацию с «дефицитом черной икры» в Ростовской области

Уровень добычи черной икры - сезонное явление
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Выпуск черной икры в Ростовской области продолжится, никто не останавливал работу в регионе. Однако в 2023 году, действительно, отмечалось некоторое снижение в количестве полученного деликатеса.
Ситуацию прокомментировал представитель компании-производителя, чья рыбная ферма находится в донском регионе.
- Когда-то меньше продукта можно получить, когда-то больше, но это сезонное явление. Деятельность никто не приостанавливал, она ведется в штатном режиме, - разъяснил эксперт журналисту «КП - Ростов-на-Дону».
Оказалось, что на уровень добычи черной икры могут влиять разные факторы, в том числе погода. В частности, в жару любые производители закономерно ожидают сложности с получением продукта.
Напомним, летом 2023 года в Ростовской области воздух местами прогревался до +40-43 градусов, то есть была аномально высокая температура. К слову, ранее сообщалось, что из-за капризов погоды на Дону также ожидают сокращение урожая винограда.
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