Производитель объяснил ситуацию с «дефицитом черной икры» в Ростовской области

Уровень добычи черной икры - сезонное явление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выпуск черной икры в Ростовской области продолжится, никто не останавливал работу в регионе. Однако в 2023 году, действительно, отмечалось некоторое снижение в количестве полученного деликатеса.

Ситуацию прокомментировал представитель компании-производителя, чья рыбная ферма находится в донском регионе.

- Когда-то меньше продукта можно получить, когда-то больше, но это сезонное явление. Деятельность никто не приостанавливал, она ведется в штатном режиме, - разъяснил эксперт журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Оказалось, что на уровень добычи черной икры могут влиять разные факторы, в том числе погода. В частности, в жару любые производители закономерно ожидают сложности с получением продукта.

Напомним, летом 2023 года в Ростовской области воздух местами прогревался до +40-43 градусов, то есть была аномально высокая температура. К слову, ранее сообщалось, что из-за капризов погоды на Дону также ожидают сокращение урожая винограда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Катастрофическую нехватку водителей автобусов отметили в Константиновском районе

Глава района в Ростовской области сообщил об изменениях в работе общественного транспорта (подробности)