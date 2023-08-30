В Ростовской области ожидается сокращение урожая винограда на 50 %

Сладкая ягода в некоторых хозяйства просто «сгорела» Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В 2023 году в Ростовской области из-за погодных условий урожай винограда может сократиться почти до 50 % по сравнению с 2022 годом. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил председатель Союза виноградарей и виноделов Дона Игорь Губин.

- Аномальное количество дождей, влажность и жара привели к развитию ложной серой гнили и ускоренному росту сорняков. Сладкая ягода, говорят в хозяйствах, просто «сгорела». Урожай может быть ниже, чем в предыдущий период, - прокомментировал Игорь Губин.

Эксперт добавил, что уже в следующем году ситуация снова должна измениться, многое также будет зависеть от влияния погоды. Игорь Губин подтвердил также планы донских виноградарей по увеличению насаждений сладкой ягоды.

Напомним, ранее власти региона сообщали, что к 2030 году площади под лозой составят уже около 3 тысяч га, а производство винодельческой продукции увеличится вдвое. Сейчас в Ростовской области имеется 1,6 тысячи га виноградников.

Добавим, в 2022 году валовой сбор винограда на Дону зафиксировали на уровне в 10 тысяч тонн, это было в два раза выше показателей 2021 года.

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