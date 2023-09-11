Губернатор Ростовской области провел ротацию кадров среди своих заместителей

Кадровые перестановки состоялись по решению губернатора Василия Голубева. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел кадровые перестановки в структуре правительства региона. Информация об этом была официально опубликована сегодня, 11 сентября.

По данным властей, должность первого заместителя главы региона заменили должностью первого замгубернатора по вопросам экономики. Этот пост занял Александр Скрябин, который до настоящего времени был заместителем Василия Голубева, курировал вопросы экономического развития и имущественного комплекса.

- В ведении Александра Скрябина теперь также будут вопросы развития потребительского рынка региона, - говорится в сообщении властей.

Параллельно на Дону была введена должность заместителя губернатора - министра сельского хозяйства региона. Задачи в рамках этой должности будет выполнять глава Минсельхозпрода области Константин Рачаловский.

- В компетенции специалиста, кроме развития сельхозпроизводства и переработки, внесли также вопросы ветеринарного и технического надзора, - уточняется на сайте правительства Ростовской области.

Курировать сферу природных ресурсов и экологии с этого момента начал заместитель губернатора Сергей Бодряков. Напомним, прежде эта задача относилась к компетенции первого замгубернатора региона.

Добавим, число заместителей губернатора в результате кадровых перестановок осталось прежним.

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