Новым гендиректором АО «Ростовводоканал» назначили Евгения Юркина

Евгений Юркин. Фото: сайт АО «Ростовводоканал»

В Ростове-на-Дону генеральным директором АО «Ростовводоканал» назначили Евгения Юркина. Кандидатуру нового руководителя согласовал совет директоров. Об этом стало известно сегодня, 1 сентября.

- Управленческий опыт топ-менеджера составляет более 8 лет, - говорится на сайте водоканала Ростова-на-Дону.

Известно, что с 2010 года специалист работал в ООО «Водоканалстройкомплект», в дочерней компании ростовского водоканала.

Евгений Юркин прошел путь от ведущего инженера до гендиректора, и некоторое время совмещал эту должность с заместителем генерального директора АО «Ростовводоканал» по инвестиционным вопросам.

Имеет высшее образование, окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Напомним, с июля 2023 года по настоящее время «Ростовводоканал» возглавлял бывший министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев. Еще раньше должность покинул Михаил Поркшеев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

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