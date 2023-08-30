Остановку и парковку машин запретят в переулке Нахичеванском в Ростове-на-Дону

Ограничения введут для повышения пропускной способности проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 23 сентября 2023 года в Ростове-на-Дону запретят остановку и парковку машин на участке переулка Нахичеванского. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.

- Оставлять транспорт нельзя будет в переулке Нахичеванском вдоль строения 21/195 (по восточной стороне), - говорится в сообщении.

Ограничения введут в связи с изменением схемы организации дорожного движения, для повышения пропускной способности проезжей части.

Напомним, паркову транспорта в Ростове-на-Дону также планируют запретить с 29 августа на участках улиц Социалистической и Серафимовича.

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