Власти Ростова-на-Дону отказались от проекта жилой застройки «Орбитальная-2»

Ранее планировали застройку территории на площади в 67,4 га Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону отказались от проекта жилой застройки «Орбитальная-2». Соответствующее решение можно найти на сайте городской администрации, документ от 8 сентября 2023 года подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Планировку территории от 24 августа 2012 года отменить. Прежнее постановление признать утратившим силу, - говорится в опубликованном постановлении.

Напомним, около 11 лет назад на территории в 67,4 га в рамках проекта «Орбитальная-2» собирались возвести жилые здания, социальные объекты, инженерную и транспортную инфраструктуру, планировалась высадка зеленых насаждений. Эти планы не реализовали длительное время, и теперь окончательно от них отказались.

При этом власти все же планируют строительство автодороги «Орбитальная-2». Об этом говорилось на сайте правительства региона весной 2023 года. Тогда сообщали, что планы и сметы должны направить на госэкспертизу.

Речь идет о четырехполосной проезжей части протяженностью около 4,5 км, которая может пройти через Суворовский район Ростова-на-Дону. Предполагается, что новая дорога должна «максимально оптимизировать транспортные потоки в ЖК «Суворовский».

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