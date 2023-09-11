В Ростовской области разыскивают пропавшего жителя Краснодарского края

Парня ищут уже несколько дней. Фото"ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают пропавшего 24-летнего жителя Краснодарского края. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Иван Григорьев проживает в Новороссийске. Последний раз парня видели 5 сентября. С того дня он не выходит на связь, а информации о его местонахождении до сих пор нет. Родные пытались найти пропавшего самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все близлежащие районы. Родные надеются, что Иван в скором времени найдется.

Рост пропавшего - около 165 сантиметров. У него плотное телосложение, рыжие волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в синий вязаный пуловер, разноцветные шорты и черные резиновые шлепанцы. Отметим, что Иван может нуждаться в медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он - настоящий герой!»: как дедушка первоклассницы обезоружил подростка, напавшего на школу под Ростовом

Врачи оперируют дедушку ученицы, защитившего школу под Ростовом от подростка с ножом (подробнее)