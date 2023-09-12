В Ростовской области ищут пропавшего месяц назад мужчину

СК проводит проверку по факту исчезновения 41-летнего мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже больше месяца в Калмыкии и Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 41-летнего Александра Сергеевича Смирнова. Об этом сообщает следственный комитет Республики Калмыкия,где проводится проверка по факту его исчезновения.

- В ходе проверки установлено, что пятого августа около восьми часов мужчина вышел с животноводческой стоянки, расположенной на шесть километров к северо-западу от поселка Октябрьский Юстинского района Калмыкии в неизвестном направлении и до настоящего времени о его местонахождении ничего неивестно, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Республике Калмыкия.

Мужчина родился 26 ноября 1981 года. Его приметы — рост 165-170 сантиметров. 40-45 лет на вид, худощавое телосложение, славянская внешность, русые кудрявые волосы.

Мужчина вышел из дома пятого августа, и с тех пор о нем ничего неизвестно. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Пропавший был одет в черную футболку, спортивные черные брюки, черного цвета мокасины и черную кепку. С собой у него был паспорт и сумка с вещами.

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить информацию можно в следственное управление СК по Республике Калмыкия по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Сообщить сведения о местонахождении пропавшего мужчины в СК Калмыкии можно по телефону 8 (905) 400-55-66.

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