160 обращений поступило в ситуационный центр Ростовской области за время выборов

Эксперты отметили, что выборы отличались высокой конкурентной борьбой. Фото: Екатерина ЖУКОВА

В ситуационный центр Ростовской области за время выборов поступило более 160 обращений, в том числе от избиратели, которые столкнулись со сложностями при голосовании на участках. Об этом было заявлено в ходе подведения итогов деятельности общественных наблюдателей, подготовленных на базе штаба общественной палаты Ростовской области.

По заявлению первого заместителя председателя Общественной палаты Ростовской области, заместителя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Юрия Зерщикова в этот раз в регионе действовало 2554 избирательных участка и более пяти тысяч общественных наблюдателей от Общественной палаты. Их подготовка велась более месяца.

Всего в выборах участвовало шесть партий. Хотя на этапе регистрации заявлялось семь. Но партия «Родина» не успела представить необходимые шесть тысяч подписей, и бороться за голоса избирателей не могла.

Член Общественной палаты региона, член общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Александр Нечушкин рассказал о работе ситуационного центра. В него поступило более 160 обращений от избирателей и от общественных наблюдателей.

Голосующих волновали вопросы, почему они не получили приглашения на выборы или не оказались в списке голосующих на участке. Все недоразумения устранили, и люди в итоге отдали свои голоса за избранных кандидатов.

Заведующий кафедрой социологии Южно-Российского института управления – филиала РАНХИГС при президенте России Роман Овчаренко рассказал, что эти выборы отличились безоговорочной победой партии «Единая Россия» (17 мандатов из 20 возможных по партийным спискам, и 37 – по одномандатным округам из 40). Люди прежде всего выбирали стабильность, отметил Роман Константинович. Также он подчеркнул, высокую конкурентную борьбу. В этот раз на одно место претендовали пять человек.

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