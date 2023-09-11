В Ростовской области будут судить парня, зарезавшего 38-летнего мужчину

Злоумышленника задержали правоохранители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Верхнедонском районе под суд пойдет 22-летний парень, зарезавший своего знакомого. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в местной прокуратуре.

По информации ведомства, в январе этого года две семьи собрались за праздничным столом. Между 22-летним парнем и 38-летним мужчиной на фоне выпитого алкоголя завязался спор. Однако другие члены семьи разняли оппонентов. Парень, затаив злобу, вернулся к себе домой, схватил нож и направился к мужчине. Выбив ногой дверь, он ворвался в дом и нанес несколько ударов 38-летнему мужчине.

От полученных травм тот скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Злоумышленника сразу же задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище» и «Умышленное убийство».

Алексею избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.

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