В СК заявили, что задержанный под Таганрогом подросток собирался убить учителя

Молодой человек пришел в школу в маске и с кухонным ножом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 9-классник, который напал с ножом на людей при входе в школу, изначально мог планировать убийство учителя. Об этом предварительно заявили в пресс-службе управления Следкома России по региону.

- 15-летний подросток, имея умысел на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности - учителя СОШ, надев маску и вооружившись кухонным ножом, пытался пройти в образовательное учреждение, - говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, вооруженного юношу остановили две женщины - дежурный учитель и вахтер, а также дедушка одной из учениц. Взрослые смогли задержать подростка и передать его полиции, но сами получили порезы, мужчина был госпитализирован.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подросток пройдет психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее случившееся прокомментировал директор образовательного учреждения, в котором произошло нападение. Также на ситуацию отреагировали в Минобре Ростовской области.

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