Следователи начали проверку после нападения подростка в школе под Таганрогом

Сейчас проводится доследственная проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 сентября в Ростовской области подросток с ножом совершил нападение в одной из школ Неклиновского района. По факту случившегося уже начали проверку, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

- Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение, - прокомментировали ведомстве.

По данным СК, около 8 часов утра 15-летний юноша на территории образовательного учреждения нанес ранения двум сотрудницам школы, а также родственнику одного из учеников.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадали четыре человека. Известно, что нападение совершил ученик 9 класса школы, молодой человек страдает психическим заболеванием.

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