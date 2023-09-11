Подросток напал на людей с ножом в родной школе Ростовской области. Фото: сайт школы.
В Ростовской области подросток ранил в школе четверых человек. ЧП произошло 11 сентября рано утром. 15-летний парень пришел в здание с ножом и набросился на взрослых. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Узнали, что известно о нападении подростка с ножом на школу в Ростовской области 11 сентября 2023 года, причины, что известно о нападавшем, фото и видео (если есть), состояние пострадавших.
ЧП произошло в хуторе Красный десант Неклиновского района рано утром – в 7.30. Уроки к этому времени еще не начались, но в школе уже были дети и учителя. В здание зашел 15-летний подросток в маске. Он сразу вызвал подозрение.
Парня постарались не пустить в школу, тогда он достал нож и набросился на людей. Пострадали четверых взрослых – трое сотрудников и родственник одного из учеников. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
Сейчас на месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал.
По факту случившегося в Следственном комитете начали проверку. Как сообщили в ведомстве, процессуальное решение будет принято только после установления всех обстоятельств произошедшего.
Уроки в школе сегодня отменены. Калитку закрыли от посторонних.
На место происшествия сразу вызвали экстренные службы. Подростку не удалось сбежать, его задержали. Позже выяснилось, что за маской скрывался ученик 9-го класса этой же школы. По предварительным данным, у него были проблемы с психикой и, возможно, эпилепсия.
11 сентября он пришел в школу в маске, которая полностью закрывала лицо. Она стала символом протеста и мести. С собой у школьника был обычный кухонный нож, который он взял из дома. Как говорят очевидцы, после нападения у парня случился приступ.
В школе до приезда полиции ученика скрутили веревками, чтобы он не смог убежать.
В школе сейчас работают следователи и полиция.
Фото: Дмитрий Кутепов
Сейчас в школе отходят от шоке. Ведь пострадавших могло быть гораздо больше. Жители хутора говорят, что подросток особо ничем не выделялся, но иногда замечались странности в поведении. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причину, по которой подросток пришел в школу с ножом и напал на людей. Пока ученик молчит и не может объяснить своего поведения.
Учителя тоже в недоумении, ведь учебный год только начался, дети еще не успели наполучать плохих оценок или вступить в конфликты с одноклассниками.
Школьник зашел внутрь в маске, закрывающей все лицо.
Фото: Дмитрий Кутепов
Подросток не успел добраться до классов. Его задержали на входе. Он набросился на охрану, затем подоспели другие взрослые. Ученик ранил ножом четверых человек. Они получили ранения легкой степени тяжести. В школу вызвали скорую и медики оказали помощь на месте.
Сейчас выясняется, что первой удар на себя приняла вахтер. Она попросила ученика снять маску. Парень набросился на нее, а затем побежал вовнутрь. Там его попытались остановить другие взрослые - учителя и житель поселка, который привел внучку в школу.
Стало известно, что больше всего пострадал дедушка, который привел в школу внучку. Парень нанес ему около пяти ножевых ударов. Сейчас мужчина находится в больнице. Пострадала также учительница школы, которая попыталась перекрыть ученику доступ к классам.
Уточнено, что подросток успел ранить не четверых, а троих взрослых.
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