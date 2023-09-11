Подросток напал на людей с ножом в родной школе Ростовской области. Фото: сайт школы.

В Ростовской области подросток ранил в школе четверых человек. ЧП произошло 11 сентября рано утром. 15-летний парень пришел в здание с ножом и набросился на взрослых. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Узнали, что известно о нападении подростка с ножом на школу в Ростовской области 11 сентября 2023 года, причины, что известно о нападавшем, фото и видео (если есть), состояние пострадавших.

Что известно о нападении подростка с ножом на школу в Ростовской области 11 сентября 2023 года

ЧП произошло в хуторе Красный десант Неклиновского района рано утром – в 7.30. Уроки к этому времени еще не начались, но в школе уже были дети и учителя. В здание зашел 15-летний подросток в маске. Он сразу вызвал подозрение.

Парня постарались не пустить в школу, тогда он достал нож и набросился на людей. Пострадали четверых взрослых – трое сотрудников и родственник одного из учеников. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Сейчас на месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал.

По факту случившегося в Следственном комитете начали проверку. Как сообщили в ведомстве, процессуальное решение будет принято только после установления всех обстоятельств произошедшего.

Уроки в школе сегодня отменены. Калитку закрыли от посторонних.

Что известно о подростке, напавшем с ножом в школе Ростовской области 11 сентября 2023 г

На место происшествия сразу вызвали экстренные службы. Подростку не удалось сбежать, его задержали. Позже выяснилось, что за маской скрывался ученик 9-го класса этой же школы. По предварительным данным, у него были проблемы с психикой и, возможно, эпилепсия.

11 сентября он пришел в школу в маске, которая полностью закрывала лицо. Она стала символом протеста и мести. С собой у школьника был обычный кухонный нож, который он взял из дома. Как говорят очевидцы, после нападения у парня случился приступ.

В школе до приезда полиции ученика скрутили веревками, чтобы он не смог убежать.

В школе сейчас работают следователи и полиция. Фото: Дмитрий Кутепов

Причины нападения подростка с ножом в школе ростовской области 11 сентября 2023 г

Сейчас в школе отходят от шоке. Ведь пострадавших могло быть гораздо больше. Жители хутора говорят, что подросток особо ничем не выделялся, но иногда замечались странности в поведении. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить причину, по которой подросток пришел в школу с ножом и напал на людей. Пока ученик молчит и не может объяснить своего поведения.

Учителя тоже в недоумении, ведь учебный год только начался, дети еще не успели наполучать плохих оценок или вступить в конфликты с одноклассниками.

Школьник зашел внутрь в маске, закрывающей все лицо. Фото: Дмитрий Кутепов

Кто пострадал при нападении подростка с ножом на школу в Ростовской области 11 сентября 2023 г

Подросток не успел добраться до классов. Его задержали на входе. Он набросился на охрану, затем подоспели другие взрослые. Ученик ранил ножом четверых человек. Они получили ранения легкой степени тяжести. В школу вызвали скорую и медики оказали помощь на месте.

Сейчас выясняется, что первой удар на себя приняла вахтер. Она попросила ученика снять маску. Парень набросился на нее, а затем побежал вовнутрь. Там его попытались остановить другие взрослые - учителя и житель поселка, который привел внучку в школу.

Стало известно, что больше всего пострадал дедушка, который привел в школу внучку. Парень нанес ему около пяти ножевых ударов. Сейчас мужчина находится в больнице. Пострадала также учительница школы, которая попыталась перекрыть ученику доступ к классам.

Уточнено, что подросток успел ранить не четверых, а троих взрослых.

Информация дополняется.

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