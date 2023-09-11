Очевидец о нападении на школу в Ростовской области: черканул ножом по рукам, изо рта шла пена

Та самая школа, где произошло ЧП Фото: Дмитрий Кутепов

Утром в Ростовской области случилось ЧП: 15-летний школьник ворвался в учебное заведение на хуторе Красный десант под Таганрогом и ранил четверых человек. Некий Гриша Б., как рассказывают ученики Краснодесантской школы, всегда был «немного не в себе».

- Он создавал впечатление явно нездорового человека, - рассказывает ученик 11-го класса Алексей М. (имя изменено). – Говорят, он лечился. Но точно утверждать не буду, потому что не знаю.

В это утро Алексей вместе с одноклассниками хотел приехать в школу к 8-ми утра, чтобы доделать уроки. Первый должен был начаться в 8.50.

- Уже когда мы были в автобусе, пришло сообщение от классного руководителя, что в школе ЧП, тут все серьезно, и приходить не нужно. Но мы ведь почти приехали и уже не стали разворачиваться обратно, - рассказывает старшеклассник.

Когда ребята прибыли в школу, увидели странное зрелище:

- У входа в школу около калитки лежал Гриша, руки ему скрутили взрослые. Выглядел он жутко – весь дергался, бился в конвульсиях. Это было похоже на припадок, изо рта шла пена.

Сам момент нападения Леша не видел. Но подробности ему рассказали одноклассницы, которые пришли пораньше.

- Говорят, Гриша зашел в школу с ножом в руках. Его увидел учитель математики, обошел и закрыл дверь. Техничка пыталась отбиться табуреткой, нажала на красную кнопку, но она не сработала. Тогда он ее черканул по рукам ножом. Больше всего, конечно, пострадал мужчина, который привел на занятия внучку-первоклассницу. Говорят, что у него четыре ножевых ранения, органы вроде бы задеты, - сказал школьник.

Ученикам, которые сегодня пришли в школу, сказали зайти в здание с другого входа. В коридоре дети видели несколько капель крови. Потом всех распустили домой.

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