В школе под Ростовом девятиклассник с ножом напал на людей. Фото: Дмитрий Кутепов

В хуторе Ростовской области в понедельник, 11 сентября, в школе девятиклассник с ножом напал на людей. В результате дедушка первоклассницы, который в то утро привел внучку на уроки, поучил пять ножевых ранений. Его состояние оценивается как тяжелое. Мужчину госпитализировали в городскую больницу Таганрога. Он сейчас находится в реанимации.

«КП-Ростов-на-Дону» узнала, что известно о подростке, который напал на школу под Ростовом.

«ПРОБЛЕМ С УЧЕБОЙ НЕ БЫЛО»

По словам очевидцев, после того, как подростка обезвредили, у него произошел приступ. Однако сейчас с ним все в порядке. Сейчас с 15-летним учеником работают следователи.

О школьнике известно, что в дневнике у него – четверки и пятерки.

- Проблем с учебой у него никогда не было. Поведение тоже было хорошим. Подросток не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Был тихим, даже безобидным на вид, - рассказали источник в школе.

ВОСПИТЫВАЕТ БАБУШКА

Что могло произойти в то утро, и почему тихоня с виду пришел на уроки с ножом, сейчас выясняет следствие. По одной из версий, приступ агрессии могла спровоцировать эпилепсия.

О семье подростка также известно, что его и брата воспитывает бабушка. Родители ученика в разводе. Мама работает в педагогическом вузе в соседнем городе.

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