Детей выводили по одному, школа - под охраной: что происходит в школе под Ростовом, где подросток ранил четырех человек

Правоохранители тут же выдвинулись на место. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области подросток ранил четырех человек в школе хутора Красный Десант. Происшествие случилось 11 сентября. «КП — Ростов-на-Дону» узнала, что сейчас происходит в образовательном учреждении.

«ДОЧЬ ВЫШЛА ИЗ КЛАССА И УВИДЕЛА ПОДРОСТКА С НОЖОМ»

Людмила говорит, что утром как обычно отвела свою дочь в школу и пошла по своим делам. (имя изменено — прим. ред.) Занятия начинались в 8 часов, поэтому многие уже готовились к первому уроку. Пока не началось занятие, девочка вышла из класса, чтобы намочить тряпку для доски. В этот момент она увидела, как в школу ворвался подросток в маске и начал на всех бросаться с ножом, испугалась и сразу же позвонила маме.

Учеников распустили по домам. Фото: Дмитрий Кутепов

— Дочка позвонила вся в слезах. Говорит, что в школу пришел «дядя в маске с ножом». Я сразу же вышла с работы и побежала в полицию. Звала на помощь всех.

Подросток успел ранить учительницу иностранного языка и еще троих людей. Преподаватель, несмотря на травму, завела девочку в класс. Женщина закрыла кабинет на ключ и сидела с ребятами, пока все не закончилось.

«ВЫВОДИЛИ ПО ОДНОМУ, ЗА РУКУ»

По словам Людмилы, она тут же поспешила в отдел полиции. Правоохранители тут же выдвинулись на место. Злоумышленника задержали. Только после этого детей начали выводить из классов к родителям, которые к тому моменту уже собрались возле школы.

— Ребят выводили из школы строго по одному, за руку с учителями, и отдавали родителям. нам в школе сообщили, что уроки пройдут в обычном режиме. Но многие, конечно, забрали детей домой, — поделилась Людмила.

По словам корреспондента «КП-Ростов-на-Дону», сейчас образовательное учреждение взято под охрану — на территорию не пускают никого кроме сотрудников и правоохранителей. На месте работают следователи и криминалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очевидец о нападении на школу в Ростовской области: черканул ножом по рукам, изо рта шла пена

Ученик из Ростовской области рассказал о напавшем на школу с ножом подростке (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Взрослые перекрыли ему путь: что известно о нападении подростка с ножом на школу в Ростовской области

В Ростовской области подросток ранил в школе четверых человек. ЧП произошло 11 сентября рано утром. 15-летний парень пришел в здание с ножом и набросился на взрослых. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Узнали, что известно о нападении подростка с ножом на школу в Ростовской области 11 сентября 2023 года, причины, что известно о нападавшем, фото и видео, состояние пострадавших. (подробности)