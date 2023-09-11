Министерство образования Ростовской области: в школе, где подросток напал на взрослых с ножом, были готовы к ЧП

Благодаря слаженным действиям сотрудников школы и помощи родителей беды трагедии удалось избежать. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области работники школы, где подросток утром 11 сентября напал с ножом на четверых людей, а также сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб были готовы к ЧП. Их действия были слажены благодаря тренировкам, сообщили в пресс-службе министерства образования донского региона.

Напомним утром 11 сентября в школе хутора Красный Десант в 7.34 в здание пытался пройти человек в маске.

- Путь ему преградили вахтер и дежурный учитель, после чего он напал на них с ножом, - прокомментировали в донском минобре. - Вахтер, дежурный учитель, а также присутствующие родители смогли оперативно обезвредить нападавшего, после чего его забрали сотрудники полиции.

Как сообщили в ведомстве, нападавшим оказался ученик 9 «А» класса этой же школы.

- Незамедлительно был передан тревожный сигнал по номеру 112, проинформирован руководитель школы.

Благодаря слаженным действиям персонала школы и родителей трагедию удалось предотвратить и избежать жертв. Дети не пострадали.

Директор Краснодесантской школы Сергей Николаевич Щербак считает, что успешно обезвредить нападавшего удалось благодаря тренировкам. Так, 29 сентября коллектив школы принял участие во всероссийском учении по действиям сотрудников охраны и персонала при совершении преступления террористической направленности.

- Все системы оповещения сработали. Сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС прибыли оперативно, - добавили в сообщении. - Школа оснащена системой видеонаблюдения, системой оповещения при ЧС, здесь работает пропускной режим. Все это вкупе позволило быстро обезвредить нападавшего.

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