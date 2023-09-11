Сейчас в школе работают правоохранительные органы. Фото: Дмитрий Кутепов

Появилось видео из школы в Ростовской области, где подросток с ножом напал на четверых человек. ЧП, напугавшее родителей школьников по всему региону, сегодня в центре внимания. Кадры с места событий передает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».

ВОРОТА ЗАПЕРТЫ, ПРОЕЗД ЗАКРЫТ

На кадрах школа в хуторе Красный Десант Неклиновского района ясным утром. Несмотря на теплую сентябрьскую погоду, во дворе школы даже во время перемены не резвится детвора — школьников просто отправили домой. Из-за ЧП.

На асфальте перед школьным крыльцом — что-то очень похожее на капли крови, их изучают сотрудники правоохранительных органов.

Вахтер запирает ворота школы, чтобы посторонние, а любопытствующих на улице немало, не проникли во двор и в здание.

А весь подъезд к школе со стороны дороги перегородил транспорт представителей правоохранительных органов и экстренных служб.

НАДЕЛ МАСКУ И ДОСТАЛ НОЖ

Напомним, ЧП произошло в хуторе Красный Крым Неклиновского района в понедельник, 11 сентября, около 7.30. За полчаса до начала уроков в школе уже находились дети и учителя. Тут в здание зашел 15-летний ученик девятого класса в маске. Взрослые потребовали, чтобы он ее снял, а в ответ подросток достал нож и набросился на людей.

Его скрутили до приезда полиции, но пострадали четверо взрослых — школьник успел ранить родителя одного из школьников и троих сотрудников школы, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Как выяснилось позже, у подростка есть психическое расстройство.

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