На месте происшествия сейчас работают правоохранители. Фото: Дмитрий Кутепов

В хуторе Красный десант Ростовской области ученик девятого класса ранил троих человек. Утром 11 сентября он пришел в школу с ножом, но его остановили взрослые. «КП-Ростов-на-Дону» собрала хронологию нападения подростка на школу.

ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ ПРОИЗОШЕЛ ПРИСТУП

Известно, что 15-летний Николай пришел в школу около 7.30. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», подросток вел себя агрессивно, а у него на лице была маска. Когда вахтер на входе попыталась остановить школьника, тот выхватил из рюкзака нож и начал угрожать.

Известно, что 15-летний подросток пришел в школу около 7.30. Фото: Дмитрий Кутепов

В этот момент в школьном коридоре находились другие взрослые. Одни начали закрывать классы и входную дверь, чтобы поблизости не оказались дети. Другие бросились на помощь вахтерше и вместе с ней попытались обезвредить подростка. Среди них — несколько учителей и дедушка одной из учениц. Завязалась борьба — школьник ранил несколько человек.

Людям удалось скрутить агрессивного подростка. К этому момент на месте уже были правоохранители, которые и задержали нападавшего. Как утверждают очевидцы, в это время у школьника произошел приступ, по внешним признакам похожий на проявление эпилепсии.

НА МЕСТЕ — СЛЕДОВАТЕЛИ, ОДИН ПОСТРАДАВШИЙ — В РЕАНИМАЦИИ

В первые же минуты после происшествия на место прибыли медики скорой помощи.

— У двоих пострадавших порезы. Больше всего досталось пенсионеру. У него проникающие ранения груди, — рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону».

Наш корреспондент передает кадры с места ЧП. Фото: Дмитрий Кутепов

Мужчину с ранениями груди доставили в больницу — сейчас он находится в реанимации. Другим пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Около восьми часов возле школы уже собрались обеспокоенные родители. Школьников выводили по одному человеку — каждого сопровождал учитель. Многие дети пребывали в шоке. Как рассказала мать одной из учениц, официально об отмене занятий на объявлялось. Однако все учащиеся разошлись по домам.

Как сообщает корреспондент «КП-Ростов-на-Дону», в настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Школу взяли под охрану — на территорию никого не пускают.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал – у нас еще много интересного!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детей выводили по одному, школа - под охраной: что происходит в школе под Ростовом, где подросток ранил четырех человек

Очевидцы рассказали, что происходит в школе в Ростовской области, на которую напал подросток с ножом. (Подробности)