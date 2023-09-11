Уголовное дело возбудили после нападения 9-классника в школе под Таганрогом

Предварительно, юноша собирался убить учительницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Уголовное дело возбудили в Ростовской области в отношении 15-летнего подростка, совершившего нападение с ножом при входе в школу. Об этом днем 11 сентября сообщает пресс-служба управления СК России по донскому региону.

- Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, п. «а,б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан. Решаются вопросы об избрании меры пресечения и тяжести нанесенного вреда, - сообщили в ведомстве.

Известно, что представители СК уже осмотрели место происшествия. Специалисты изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства. Задержанный молодой человек теперь пройдет психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизы.

По уточненным данным следователей, 15-летний подросток «имел умысел на убийство учителя». Утром 11 сентября он надел маску, вооружился кухонным ножом и пришел в школу, но пройти в здание не смог - на входе его остановили две сотрудницы учреждения (дежурный педагог и вахтер), а также родственник одной из учениц.

- В результате конфликта несовершеннолетний нанес им телесные повреждения. Один из потерпевших получил ножевые ранения в спину. Дети не пострадали, - добавили в Следкоме.

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