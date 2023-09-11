Пострадавшего при нападении на школу в Ростовской области госпитализировали

Всего во время нападения пострадали три человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области был госпитализирован один из трех пострадавших при нападении подростка с ножом в школе Неклиновского района. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

- Дедушку с ранениями доставили в больницу. Две пострадавшие - учительница английского языка и вахтерша, они получили порезы рук, - сообщил источник.

Напомним, рано утром 11 сентября под Таганрогом, в одной из школ Неклиновского района, 15-летний юноша набросился на людей с ножом на входе в образовательное учреждение. По данным областных властей, 9-классник имеет психическое заболевание.

Сейчас доследственную проверку по факту случившегося проводят следователи и криминалисты СК России по Ростовской области.

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