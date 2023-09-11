В школе под Таганрогом на людей напал психически нездоровый подросток

Вооруженного юношу задержали на входе в образовательное учреждение Фото: Дмитрий Кутепов

Юноша, напавший с ножом на людей при входе в школу в Ростовской области, предварительно, страдает психическим заболеванием. Об этом в своем телеграм-канаде сообщил губернатор Василий Голубев.

- Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса, он страдает психическим заболеванием, - написал Василий Голубев.

Напомним, инцидент произошел около 8 часов утра при входе в одну из школ под Таганрогом, в Неклиновском районе.

По данным донского Минобра, 15-летний парень скрыл лицо маской и попытался пройти в образовательное учреждение, но его остановили на входе. Тогда юноша выхватил нож.

Агрессивного подростка остановили две женщины - дежурный учитель и вахтер, а также дедушка одного из учеников. Мужчина, который оказывал помощь, был госпитализирован, остальные взрослые получили порезы, но от медицинской помощи отказались.

Сейчас в ситуации разбираются представители СК, проводится доследственная проверка.

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