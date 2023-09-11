В Минобре прокомментировали ситуацию с нападением в школе под Таганрогом

Росгвардия, полиция, скорая помощь и МЧС оперативно прибыли на вызов Фото: Дмитрий Кутепов

В школе под Таганрогом подростка в маске и с ножом смогли вовремя остановить благодаря в проведенным тренировкам и строгому пропускному режиму. Такой комментарий сегодня, 11 сентября, поступил от пресс-службы министерства образования Ростовской области.

- Сотрудники и охрана школы участвовали в учениях на случай подобных ситуаций. Все системы оповещения сработали. Представители Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС прибыли оперативно, - рассказали в донском Минобре.

В ведомстве добавили, что здание образовательного учреждения оснащено системами видеонаблюдения, оповещения при ЧС, а также тревожной кнопкой.

- Слаженные действия персонала и присутствующих родителей позволили предотвратить трагедию и избежать жертв. Дети не пострадали, учебный процесс не нарушен, - подчеркнули в Минобре Ростовской области.

Как сообщили журналистам, нападение произошло рано утром 11 сентября. Предварительно, 15-летний ученик 9 класса пытался пройти в школу в маске. Когда ему преградили путь вахтер и дежурный учитель, юноша напал на них с ножом.

Сотрудники школы и один из взрослых (сейчас известно, что дедушка одного из ребят) смогли самостоятельно остановить подростка. После этого его передали полиции.

Добавим, сейчас в случившемся уже разбираются специалисты регионального управления СК России. По данным ведомства, всего во время нападения в школе пострадали три человека. Известно, что один из пострадавших был госпитализирован.

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