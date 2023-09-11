Директор школы под Таганрогом прокомментировал вооруженное нападение подростка

Молодого человека задержали на входе в школу Фото: Дмитрий Кутепов

Директор школы под Таганрогом Сергей Щербак прокомментировал нападение подростка с ножом. Напомним, этот инцидент произошел рано утром 11 сентября при входе в образовательное учреждение.

Сергей Николаевич отметил, что «тренировки, проведенные перед началом учебного года, повлияли на четкие и быстрые действия по обезвреживанию нападавшего».

Как стало известно ранее, около 8 утра 11 сентября 15-летний юноша, ученик 9 класса, надел маску, вооружился кухонным ножом и попытался пройти в школу, но его остановили две женщины - дежурный учитель и вахтер, а также дедушка одной из учениц. Они сумели остановить подростка и передали его подоспевшим сотрудникам полиции.

Известно, что молодой человек нанес ранения всем троим взрослым, которые пытались его удержать. Мужчина был ранен в спину, его госпитализировали с места происшествия.

К этому моменту в отношении нападавшего уже завели уголовное дело. Следователи предполагают, что школьник «имел умысел на убийство учителя».

В донском Минобре подчеркнули, что все системы оповещения во время происшествия сработали, и правоохранители, скорая помощь и МЧС оперативно прибыли к учебному заведению.

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