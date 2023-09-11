Антитеррористическую комиссию созовут из-за нападения в школе под Таганрогом

Молодого человека задержали с ножом при входе в школу Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области ситуацию с нападением 9-классника, вооруженного ножом, в срочном порядке обсудят на заседании антитеррористической комиссии Неклиновского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава местной администрации Василий Даниленко.

- Сегодня будет проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних. На месте сейчас работает Следственный комитет, - написал Василий Даниленко.

Глава администрации рассказал, что лично побывал на месте происшествия.

- Незамедлительно выехал на место. Получившим ранения оказывается медицинская помощь, никто из детей не пострадал, - прокомментировал Василий Даниленко.

Напомним, около 8 утра 11 сентября ученик 9 класса надел маску, вооружился кухонным ножом и попытался пройти в школу, но его остановили две женщины - дежурный учитель и вахтер, а также дедушка одной из учениц. Они сумели остановить подростка и передали его сотрудникам полиции.

К этому моменту в отношении нападавшего уже завели уголовное дело. Следователи предполагают, что школьник «имел умысел на убийство учителя».

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